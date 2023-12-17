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Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 fidan toprakla buluştu

Lüleburgaz Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen törende, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan toprakla buluşturuldu. Belediye Başkanı Murat Gerenli, daha yeşil bir Lüleburgaz için mücadele ettiklerini vurgulayarak, çocukların güzel bir dünyada yaşamaya hakkı olduğunu belirtti.

Lüleburgaz\'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 fidan toprakla buluştu
17.12.2023 - 09:23,
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Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan toprakla buluşturuldu.

Lüleburgaz Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kent ormanında gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gerenli, konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini sürdürdüklerini belirtti.

Daha yeşil bir Lüleburgaz için mücadele ettiklerini ifade eden Gerenli, çocukların güzel bir dünyada yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

Gerenli, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 1923 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Murat Gerenli, Lüleburgaz, Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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