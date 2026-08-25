Lüleburgaz\'da Gıda Denetimi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde üretim alanları, gıda saklama şartları ve hijyen koşulları incelendi.

Ayrıca ekipler, bazı gıda ürünlerinden de numune alıp incelemeye gönderdi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.