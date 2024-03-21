Lüleburgaz'da huzurevi sakinlerine doğru nefes alma yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Ekin Beyza Köse, Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılara eğitim verdi.
Doğru nefes almanın özellikle yaşlılar açısından önemli olduğunu ifade eden Köse, doğru nefes alınarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğini kaydetti.
Geçici sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi açıldı
Vize ilçesinde geçici sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Vize Belediyesince 5 bin metrekare üzerine inşa edilen bakımevi ve rehabilitasyon merkezi açılışına, Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ve Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Özalp, konuşmasında bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde kedi ve köpek üniteleri, hasta hayvan bakım üniteleri, müşahede alanı, ameliyathanenin yer aldığını söyledi.
Daha sonra protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek, bakımevi ve rehabilitasyon merkezini gezdi.
İslam İktisadı Konferansı düzenlendi
Kırklareli Üniversitesinde İslam İktisadı Konferansı gerçekleştirildi.
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Demirci moderatörlüğünde fakülte binasında gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak, İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, İslam iktisadı uzmanı Mehmet Odabaşı, katıldı.
Konuşmaların ardından Kızılkaya ile Odabaşı öğrencilerin sorularını yanıtladı.
THK fitre ve zekat zarfları dağıtımına başladı
Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesi'nce fitre ve zekat zarfları dağıtılıyor.
THK Lüleburgaz Şubesinden yapılan açıklamada, 21 bin zarfın okul, muhtarlık ve alışveriş merkezlerine teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, zarfların söz konusu yerlerden temin edilebileceği ve toplanan bağışların THK Üniversitesinde eğitim gören şehit ve gazi aileleri, orman yangınlarıyla mücadelede ve uçak hava ambulansları, hasta ve yaralıların nakillerinde kullanılacağı bildirildi.
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erkilet mahalle temsilciliği, geleneksel iftar yemeği düzenleyerek mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlik, mahalle sakinlerinin birbirleriyle kaynaşmasına ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlıyor.
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