Lüleburgaz'da su ürünleri satış noktaları denetlendi

Lüleburgaz'da su ürünleri satış noktaları denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, iç sularda ve perakende satış noktalarında su ürünleri denetimi yapıldı. Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin incelemeleri titizlikle sürdürdüğü bildirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, iç sular ve perakende satış noktalarında su ürünleri denetimi yapıldı.
Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, iç sularda ve su ürünleri satışı yapılan perakende iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
Denetimlerin, titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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