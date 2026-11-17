Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Kredi ve Yurtlar Kurumu Mehmet Eşref Efendi Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Işık yurdu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Işık'a İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hekim Demirci de eşlik etti.

Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Babaeski ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince düzenlenen toplantıda üreticilere teknik konularda bilgi verildi.

Toplantıda, tarımsal üretim süreçleri hakkında çiftçilerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Lüleburgaz'da gıda işletmeleri denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.