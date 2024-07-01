Macaristan Başbakanı Orban, AB dönem başkanlığının ilk gününde Brüksel'de devir teslim törenine katıldı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, AB dönem başkanlığının ilk gününde Brüksel'de devir teslim törenine katıldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının ilk gününde Brüksel'de devir teslim törenine katıldı. Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Macaristan'ın dönem başkanlığının öncelikleri arasında çiftçi odaklı AB tarım politikası, genişleme politikası, demografik zorlukların ele alınması, yasa dışı göçün önlenmesi ve Avrupa savunma politikasının güçlendirilmesi yer alıyor. Macaristan hükümeti, son yıllarda demokratik ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle AB yönetimiyle gerginlik yaşıyor.

01.07.2024 20:17
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının ilk gününde Brüksel'de devir teslim törenine katıldı, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile görüşerek dönem başkanlığını devralma törenine katıldığını duyurdu.

Dönem başkanlığının sloganına atıfta bulunan Orban, "Avrupa'yı yeniden büyük kılmak için sıranın bizde olduğu konusunda herkes mutlu." mesajını paylaştı.

Michel ile de görüştü

AB Konseyi Başkanı Michel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın dönem başkanlığının ilk gününde Brüksel'de AB Konseyi binasında Orban ile görüştüğünü duyurdu.

Orban ile dönem başkanlığının rekabet edebilirlik, savunma, genişleme gibi önceliklerini ele aldıklarını belirten Michel, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların hepimiz farkındayız. Birlikte olmak onları aşmanı tek yolu." ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

Macaristan, dönem başkanlığını bugün itibarıyla devraldı

AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Ocak 2025'e kadar Macaristan tarafından yürütülecek.

Macaristan, önceliklerini "çiftçi odaklı AB tarım politikası, tutarlı ve liyakate dayalı genişleme politikası, demografik zorlukların ele alınması, yasa dışı göçün önlenmesi, Avrupa savunma politikasının güçlendirilmesi, üye ülkeler arasında uyum politikasının geleceğinin şekillendirilmesi ve Yeni Avrupa Rekabet Edebilirlik Anlaşması'nın kabulü" olarak duyurdu.

Dönem başkanlığının sloganını "Avrupa'yı yeniden büyük kıl (Make Europe Great Again)" olarak belirleyen Macaristan, bunun, "aktif ve proaktif bir başkanlık; üye ülkelerin birlikte daha güçlü olduklarını, Avrupa'nın bağımsız bir küresel oyuncu olabileceğini" simgelediğini ifade etti.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macaristan'ın dönem başkanlığı, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin AB yönetiminin yeniden şekillendirildiği döneme denk geldi. Bu nedenle dinamik bir yasama süreci yaşanmayacak olsa da Budapeşte'nin siyasi vizyonunun gündemde yer aldığı bir dönem olması bekleniyor.

Macaristan hükümeti, ülkede son yıllarda demokratik ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle AB yönetimiyle gerginlik yaşıyor. Hakkında, Birliğin hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle yasal süreç yürütülen Macaristan'ın, AB fonlarından alacağı miktarın önemli kısmı bu gerekçeyle bloke ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, AB dönem başkanlığının ilk gününde Brüksel'de devir teslim törenine katıldı - Son Dakika

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