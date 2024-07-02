Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Orban, Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve barış ana gündem maddesiyle ikili ilişkileri ele aldı. Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik eleştirileri ve AB yardımlarına karşı çıkması nedeniyle ilişkiler gerginleşmişti. Ukrayna, Macaristan'ın endişelerini dikkate alacağını ifade ederken, AB'ye katılım müzakereleri de başlamıştı.

02.07.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret

Orban, Zelenskiy görüştü

KİEV - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sık sık eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkileri olan Orban, AB Dönem Başkanlığını Belçika'dan devralmasından bir gün sonra Kiev'e geldi. Orban, Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy ile tokalaştığı bir fotoğrafını yayınlayan Orban, "Macaristan dönem başkanlığının amacı AB önündeki zorlukların çözümüne katkı sağlamak. Bu nedenle, ilk ziyaretim Kiev'e" ifadelerini kullandı. Kiev'de ikili görüşme gerçekleştirecek olan Orban ve Zelenskiy, ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Orban'ın Kiev ziyaretine ilişkin açıklama yapan basın sözcüsü Bertalan Havasi, iki liderin "barış" ana gündem maddesiyle gerçekleştirecekleri görüşmede ikili ilişkilerin ele alacağını ifade etti.

Ukrayna-Macaristan ilişkileri

Ukrayna ve Macaristan arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarının ardından Budapeşte yönetiminin Avrupa Birliği'nin Kiev'e yönelik yardımlarına karşı çıkmasıyla gergin bir döneme girdi. Geçtiğimiz Ekim ayında, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ile Batılı ortaklarını hayal kırıklığına uğratan Orban, Kiev yönetimini Ukrayna'da yaşayan yaklaşık 150 bin kadar Macar azınlığın haklarını kısıtlamakla suçluyor. Bu tür ihlallerin yapıldığını reddeden ve AB yardımlarına karşı çıkan Macaristan'ın da desteğini almak isteyen Ukrayna ise, Budapeşte yönetiminin etnik Macar azınlığın dil hakları ve ana dilde eğitim konularındaki endişelerinin dikkate alınacağını ifade ediyor.

Ayrıca, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri 25 Haziran'da resmen başlamıştı.

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Viktor Orban, Macaristan, Ukrayna, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Macaristan Başbakanı Orban'dan Kiev'e sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement