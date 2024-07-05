Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek

Avrupa Birliği dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, AB'den gelen tepkilere rağmen Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Orban, Moskova ziyaretinin amacının Birliği temsil etmek olmadığını, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek istediğini belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Orban'ın ziyaretinin AB'yi temsil etmediğini vurguladı.

05.07.2024 13:31
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, AB'den gelen tepkilere rağmen Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış misyonu devam ediyor. İkinci durak; Moskova" ifadesini kullandı.

AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralan Orban'ın, 2 Temmuz'daki Kiev ziyaretinin ardından Moskova'ya da gideceğine ilişkin iddialar dün basına yansımıştı.

Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu.

Orban da bu sabah yayımladığı mesajında, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak olmadığını, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek istediğini belirtmişti. Orban, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmeyeceği iddialarına ise açıklık getirmemişti.

Ardından bir uyarı da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den gelmişti. Borrell, "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." mesajını paylaşmıştı.

Bir tepki de von der Leyen'den

Orban'ın Moskova ziyaretine bir tepki de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi.

Von der Leyen, "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Budapeşte-Brüksel-Moskova hattında süregelen gerginlik

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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