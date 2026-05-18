Macaristan Cumhurbaşkanına İstifa Çağrısı
Macaristan Cumhurbaşkanına İstifa Çağrısı

18.05.2026 17:58
Başbakan Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok'u istifaya davet etti, Sulyok anayasal bir neden görmediğini belirtti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, "Viktor Orban'ın kuklası" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un insani, hukuki ve siyasi uygunluk konusunda her türlü sınavdan başarısız olduğunu belirterek, Sulyok'u istifa etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Sulyok, "Index.hu" haber sitesine verdiği demeçte, Magyar'ın 12 Nisan'daki genel seçimi kazanmasının ardından yaptığı istifa çağrısına yanıt verdi.

Sulyok, istifa etmesi için anayasal bir neden görmediğini belirtti.

Başbakan Magyar da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Sulyok'u tekrar istifaya davet etti.

Magyar, genel seçimi kazanmasının ardından istifaya çağırdığı Sulyok'u "Viktor Orban'ın kukla cumhurbaşkanı" diye nitelendirdi.

Başbakan Magyar, "Tamas Sulyok, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği utanç verici 2 yıl boyunca insani, hukuki ve siyasi uygulamalar açısından her türlü sınavdan başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Magyar, başından beri Orban'ın, anayasal düzen yerine kendi "partisine sadık" birisi olarak Sulyok'u cumhurbaşkanı seçtiğini, ancak ülkenin, Macaristan'a sadık bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Macar halkının, Sulyok'u değişimin ve insancıl bir Macaristan'ın inşasının önünde engel olarak gördüğünü ifade eden Magyar, "Gitmelisiniz. ve gideceksiniz. Hala 31 Mayıs'a kadar bunu gönüllü olarak yapma fırsatınız var." dedi.

Macaristan'da genel seçimleri büyük farkla Tisza kazanmıştı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Macaristan UIusal Meclisi'nde 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda Magyar yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Orban iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA

