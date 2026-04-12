Macaristan'da Tisza Partisi Seçimi Kazandı

12.04.2026 23:26
Muhalefetteki Tisza Partisi, Macaristan genel seçimlerinde %69,35 oy alarak zafer kazandı.

(ANKARA) - Macaristan'da genel seçimleri yüzde 69,35 oy alan muhalefetteki Tisza Partisi kazandı. Peter Magyar'ın partisi Tisza, 138 sandalye ile parlamentoda nitelikli çoğunluğu elde ederken, Başbakan Viktor Orban'ın FIDESZ-KDNP ittifakı, yüzde 27,14 oyla parlamentoda 54 koltuğa sahip oldu. Orban yenilgiyi kabul ederken, sonuçların ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.

Macaristan'da bugün yapılan genel seçimlerde ana muhalefetteki Tisza Partisi sandıktan açık ara birinci çıktı. Ülkenin yeni lideri Peter Magyar oldu.

Yerel saatle 21.45'te (TSİ 22.45) açıklanan resmi sonuçlara göre, oyların yüzde 72,44'ü sayılırken Tisza Partisi, yüzde 69,35 oy oranına ulaştı. Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki FIDESZ-KDNP ittifakı ise yüzde 27,14'te kaldı. Üçüncü parti mi Hazánk yüzde 3,52 oy aldı.

Bu sonuçlara göre 199 sandalyeli parlamentoda Tisza Partisi, 138 milletvekili kazanarak nitelikli çoğunluk elde etti. FIDESZ-KDNP ittifakı 54, mi Hazánk ise 7 sandalye kazandı.

Viktor Orban Peter Magyar'ı arayarak tebrik etti

Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından Başbakan Orban yenilgiyi kabul etti. Destekçilerine hitap eden Orban, sonuçların "açık ve anlaşılır" olduğunu belirterek, kazanan tarafı tebrik etti ve partisinin muhalefette görev yapacağını söyledi.

Tisza Partisi lideri Peter Magyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orban'ın kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini duyurdu.

AB, seçim sonuçlarından memnun

Öte yandan AB cephesinden de seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın "Avrupa'yı seçtiğini" belirterek sonuçları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Seçim sonuçlarının belli olmaya başlamasından sonra Tisza Partisi seçmenleri, ülkede kutlamalar yapmaya başladı.

Batı medyasında yer alan haberlerde seçimlerin, AB ile Rusya-Ukrayna cephesi açısından da önemli olduğu değerlendirildi. Tisza Partisi'nin lideri Peter Magyar'ın AB ile daha uyumlu, reform ve entegrasyon yanlısı bir çizgi izlediği; Viktor Orban yönetimindeki hükümetin daha egemenlikçi bir politika benimseyerek Rusya ile dengeli ilişkileri sürdürme eğiliminde olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA

