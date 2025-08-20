Macaristan Milli Günü Kutlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 20 Ağustos Macaristan Milli Günü'nü kutladı.

Zorlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"20 Ağustos Macaristan Milli Günü kutlu olsun. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Macaristan, Türk dünyasının Avrupa sınırlarında yer alan vazgeçilmez bir parçasıdır. Devlet Kuruluş Günü vesilesiyle dost ve kardeş Macar halkını en içten dileklerimizle kutluyor, refah ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyoruz."