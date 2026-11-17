Macaristan, Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Transkarpatya bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından, Ukrayna'ya tren seferlerini 2 günlüğüne sınırlandırma kararı aldı.

Başbakan Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir İHA'nın Ukrayna'nın Mukacevo Tren İstasyonu'nun yaklaşık 300 metre yakınına düştüğünü belirtti.

Magyar, Macaristan'dan gelen bir trenin Macar mürettebatının tahliye edildiğini belirterek "Macaristan ile Ukrayna arasındaki demir yolu ulaşımını bugün ve yarın durduruyoruz." ifadesini kullandı.

Macaristan Devlet Demir Yollarından (MAV) yapılan açıklamada ise Ukrayna demir yollarının hava saldırısı alarmı nedeniyle tren seferlerini geçici olarak durdurduğu, saat 11.20 itibarıyla yeniden tren kabul etmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla 17-18 Kasım'da yolcu trenlerinin yalnızca Macaristan'daki Zahony ile Ukrayna'daki Csap sınır istasyonları arasında çalışacağı, Csap'ın ötesindeki seferlerin durdurulduğu kaydedildi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban da X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Transkarpatya bölgesine üç dalga halinde İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Orban, saldırıların özellikle Mukacevo ve Ujgorod çevresini hedef aldığını dile getirerek Ukrayna hava savunmasının bazı İHA'ları düşürdüğünü ve saldırıların yol açtığı hasarın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Orban, coğrafi konumu nedeniyle bugüne kadar nispeten korunaklı olan Transkarpatya'nın da benzer saldırılara hedef olabileceği uyarısında bulundu.

Orban, "Transkarpatya'daki Macar toplumuyla ve yaklaşık 5 yıldır Rus saldırganlığının dehşetiyle her gün karşı karşıya kalan, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için olağanüstü çaba gösteren tüm Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyim." ifadesini kullandı.