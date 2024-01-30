Macron: Çiftçi protestolarının sorumluluğu AB\'ye yüklenemez

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde ve Avrupa genelinde günlerdir süren çiftçi protestolarına ilişkin tüm sorumluluğun, Avrupa Birliği'ne (AB) yüklenemeyeceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki ülke arasında 2017'de temelleri atılan inovasyon işbirliğinin yanı sıra ekonomik, endüstriyel ve savunma alanlarında da çalışmalarını artıracaklarını ifade etti.

Macron, İsveç ve Fransa'nın, sivil nükleer enerji alanında işbirliğini geliştireceği taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Macron, ABD'nin Ukrayna'ya mali ve askeri desteğini azaltması halinde bu durumun "etkilerini" önlemek için Avrupa'nın "organize olması" gerektiğini belirtti.

"Her şeyi Avrupa'ya yüklemek kolaylık olurdu"

Fransa'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden çiftçi eylemlerine ve çiftçilerin AB tarım politikalarından duyduğu memnuniyetsizliğe ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Macron, "Her şeyi AB'ye yüklemek kolaylık olurdu." dedi.

Macron, "Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası olmadan çiftçilerimizin geliri olmazdı" diyerek protestolarda AB'ye yöneltilen eleştirilerde "gerçekçi" olunması gerektiğini savundu.

Öte yandan, Ukrayna'dan kümes hayvanı ithalatına AB çerçevesinde düzenleme getirilmesini ve ayrıca Birliğin kurallarının "basitleştirilmesini" istediğini belirten Macron, AB ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında yapılacak ticari anlaşmalara, bu ülkelerin AB ile "homojen kurallara" sahip olmadığı gerekçesiyle karşı olduklarını ifade etti.

İsveç Başbakanı Kristersson da "dünyada dramatik biçimde kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle NATO ülkeleri arasındaki işbirliklerinin daha da önem kazandığını" belirterek "Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden biri" olarak nitelediği Fransa ile nükleer enerji, ormancılık ve güvenlik alanlarında ortaklığı geliştirmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Macron, Başbakan Kristersson ile görüşmesi öncesinde, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile bir araya geldi.