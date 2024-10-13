Macron'dan Orta Doğu'ya Acil Ateşkes Çağrısı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Orta Doğu'daki bölgesel durumu ele aldı.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron, Irak Başbakanı es-Sudani ile telefonda görüştü. İki lider, Orta Doğu'da gerilimin artmasından ciddi endişe duyduklarını dile getirerek bölgesel çatışmanın önlenmesi konusunda kararlılıklarını yineledi.

Macron, İsrail saldırılarından etkilenen sivillerle dayanışma mesajı verdi. Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yapan liderler iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Emmanuel Macron, Lübnan Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ile de telefonda görüştü. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yoğunluğundan ve bu saldırıların sivil halk üzerindeki "dramatik" sonuçlarından büyük endişe duyduğunu belirten Macron, Lübnan'da acil ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.

Macron ayrıca Birleşmiş Milletlerin (BM) 1701 sayılı kararı uyarınca Lübnan'ın egemenliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin korunması konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Lübnan'da "ulusal birliğin garantörü" olacak bir cumhurbaşkanı seçilmesi için "böyle kritik bir anda" tüm siyasi partileri bir araya gelmeye çağıran Macron, 24 Ekim'de Paris'te Lübnan'a destek için bir uluslararası konferansın düzenleneceğini hatırlattı.

Öte yandan Macron, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) "haksız yere hedef alınmasından" öfke duyduğunu dile getirerek, Fransa'nın UNIFIL'e bağlılığını yineledi.