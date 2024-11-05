Macron\'dan Tokayev\'e Teşekkür

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sağlanması için sarf ettiği çabadan ötürü teşekkür etti.

Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Tokayev için Paris'te, Les Invalides Anıtı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Macron ve Tokayev, Elysee Sarayı'nda, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme bitiminde iki lider ortak basın açıklamasında bulundu.

Tokayev'i Paris'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, "Ziyaretiniz aracılığıyla iki ülkeyi, iki halkı birleştiren derin dostluğu anmak istiyoruz." dedi.

Macron, iki ülke arasındaki dostluğun tarihe dayandığını belirterek, Tokayev'le Paris'teki Guimet Ulusal Asya Sanat Müzesi'nde "Kazakistan. Büyük Bozkırın Hazineleri" sergisini ziyaret edeceklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı geliştirme isteğini dile getiren Macron, Tokayev'le gün boyu yapacakları görüşmelerde uluslararası ve bölgesel meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

Macron, "Çok taraflılığa, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı ve herkes için her türlü koşulda geçerli olan kurallara dayalı uluslararası düzene aynı bağlılığı gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev ile ayrıca, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı görüşeceklerini aktaran Macron, bu savaşın, Avrupa kıtasının güvenliğine ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gibi uluslararası normların korunmasının önünde ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Macron, bu savaşın, nükleer güvenlik, gıda güvenliği ve insan haklarına saygı açısından ciddi sonuçlar doğurmakta olduğunu savundu.

"Güney Kafkasya bölgesinin istikrarına ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesine katkıda bulunmanın Fransa ve Kazakistan'ın ortak yararına olduğunu" dile getiren Macron, Tokayev'e bu yöndeki çabalarından ötürü teşekkür etti.

Macron, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanmasına çok yakın olunduğunu ifade ederek, bunun iki ülkenin barış anlaşması imzalamasından geçtiğini ifade etti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasını dilediklerini kaydeden Macron, Kazakistan'ın, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için yaptığı girişimleri desteklediklerini belirtti.

Macron, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güney Kafkasya'nın istikrarı, Avrupa Birliği (AB) ve Orta Asya arasındaki ilişkilerin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Fransa ayrıca Avrupa Birliği'nin stratejileri, Trans-Kafkasya Koridoru projesi ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 'Barış Kavşağı' girişimi aracılığıyla Avrupa Birliği ve Orta Asya arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye yönelik girişimlerine tam destek veriyor."

Kazakistan'ın yakın zamanda sivil nükleer proje başlatma kararı aldığını hatırlatan Macron, bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Macron, Kazakistan'ın Almatı ve Astana kentlerinde Fransız okullarının açılması projesinde ilerleme kaydedildiğine de değindi.

Fransa, Kazakistan'ın yakın ve güvenilir ortağıdır"

Tokayev, kendisini Fransa'ya davet eden Macron'a teşekkür ederek, "Bizim için bu ziyaret önemli. Fransa, Avrupa Birliği bünyesinde, Kazakistan'ın yakın ve güvenilir bir ortağıdır." dedi.

Macron'la, Fransa ve Kazakistan arasında ekonomi ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüklerini söyleyen Tokayev, Fransız firmaların ülkesine yaklaşık 19,5 milyar dolar yatırım yaptığını kaydetti.

Tokayev, petrol, gaz, madencilik gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, ikili görüşmede, uluslararası ulaşım koridorlarının önemine de değindiklerini aktardı.

Kazakistan'ın Fransız yüksek öğretim ve araştırma kurumlarıyla işbirliğini artırmaya hazır olduğu dile getiren Tokayev, "İki ülkede, dünyanın içinden geçtiği çeşitli jeopolitik durum, savaş ve ekonomik krizler nedeniyle endişeli. Bu sorunların tamamını barışçıl, siyasi ve diplomatik yolla çözmek gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İki liderin konuşmalarının ardından, Fransız ve Kazakistanlı yetkililer arkeoloji, ulaşım, madencilik gibi alanlarda işbirliklerini kapsayan 5 ayrı anlaşmaya imza attı.

Macron, bu akşam Paris'te Tokayev için resmi akşam yemeği düzenleyecek.