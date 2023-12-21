 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Macron, Gazze'de ateşkes için çabalıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Macron, Gazze'de ateşkes için çabalıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması için çabaladıklarını bildirdi. Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelerek Gazze için insani yardım platformu kurulmasını desteklediğini ve ülkesinin bu platforma katkı sağladığını ifade etti. Macron, Filistin meselesinde iki devletli çözümün gerekliliğini vurguladı.

Macron, Gazze\'de ateşkes için çabalıyor
21.12.2023 - 20:45,
Abone Ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması için çabaladıklarını bildirdi.

Macron, Ürdün'e gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiğini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Fransa ve Ürdün'ün birlikte çabaladığını belirten Macron, ülkesinin şimdiye kadar Gazzelilere 100 milyon avroluk yardımda bulunduğunu kaydetti.

Macron, insani yardımın bölgeye ulaşması için Ürdün'de Gazze için insani yardım platformu kurulmasını desteklediğini ve ülkesinin de bu platforma şimdiden katkı sağladığını ifade etti.

Bu bağlamda Ürdün'ün başkenti Amman'a bugün 11 tonluk insani yardımın ulaştığını, gelecek günlerde ek yardımın gönderileceğini vurgulayan Macron, Filistin meselesinde iki devletli çözümün gerekliliğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fransa, Ürdün, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Gazze'de ateşkes için çabalıyor - Son Dakika


21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52
Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:31
Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19
Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı

Son Dakika
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:52 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
19:23 Dışişleri Bakanı Fidan: PKK terör örgütü varlığını devam ettirdikçe Suriye'deki faaliyetlerimiz devam edecek
19:19 Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
19:09 Fenerbahçe Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı
19:01 HSK kararnamesi yayımlandı! 506 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 21:33:52. #1.13#
SON DAKİKA: Macron, Gazze'de ateşkes için çabalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement