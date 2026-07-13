Macron: Gönüllüler Koalisyonu Ukrayna sınırında tatbikat yapacak - Son Dakika
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Macron: Gönüllüler Koalisyonu Ukrayna sınırında tatbikat yapacak

13.07.2026 22:28
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'teki zirvede Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün önümüzdeki aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Ayrıca Ukrayna'ya hava savunma sistemi, Rafale savaş uçakları ve mühimmat satışı için anlaşma sağlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi düzenlendi.

Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in eş başkanlığındaki zirveye, 37 ülkenin üst düzey temsilcileri katıldı.

Katılımcılar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yer aldı.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nu oluşturan 37 ülkenin 16. toplantısı için Paris'te bir araya geldiğini belirtti.

Ukrayna'nın kış boyunca Rusya'ya karşı direndiğini ve bazı toprakları yeniden kontrol altına aldığını belirten Macron, Rusya'nın ekonomik ve askeri alanda karşılaştığı zorlukların arttığını savundu.

Macron, geçen ay Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Avrupalılar ile Amerikalılar arasında Ukrayna konusunda görüş birliği oluştuğunu belirterek, "Bu dinamik Ankara'da geçen haftaki NATO Zirvesi'nde teyit edildi." dedi.

Müttefiklerinin kalıcı ve adil bir barışın sağlanması amacıyla birliklerini güçlendirmekte kararlı olduğunu ifade eden Macron, "Bugün Ukrayna'yı daha hızlı ve güçlü şekilde destekleme konusunda da son derece kararlıyız." diye konuştu.

Macron, Ukrayna'nın SAMP/T NG hava savunma sistemi bataryaları, 16 Rafale savaş uçağı ve bunlara ait mühimmatın satın alınmasına ilişkin iki ülke arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İlk Rafale uçaklarının 2028-2029 döneminde Ukrayna hava sahasında görev yapmasının öngörüldüğünü belirten Macron, pilot eğitimlerinin gelecek haftalarda başlayacağını söyledi.

Macron ayrıca, Ukrayna ile varılan anlaşmanın bu ülkeye radar gönderilmesini, AASM tipi bombalar ile Aster 30 ve SCALP tipi füzelerin Ukrayna'da lisanslı üretilmesini de kapsadığını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketini desteklediklerine işaret eden Macron, Rus gölge filosuyla mücadeleye yönelik imkanlarını güçlendirdiklerini dile getirdi.

Macron, Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barış için güvenlik garantileri konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, koalisyonun çok taraflı gücünün harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Zirvede bu gücün gelecek aylarda Ukrayna'nın komşu ülkelerinde tatbikat düzenlemesine karar verdiklerini açıklayan Macron, "Burada inşa ettiğimiz şeyler yalnızca Ukrayna için değil. Bu, Avrupa'nın kendi güvenliğini üstlenebileceği, çıkarlarını savunabileceği ve birlik için güçlü bir şekilde hareket edebileceğinin bir göstergesidir. Bu koalisyon, bunun en somut örneğidir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Fransa, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron: Gönüllüler Koalisyonu Ukrayna sınırında tatbikat yapacak - Son Dakika

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