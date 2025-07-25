Macron'un Filistin Tanıma Kararı Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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Macron'un Filistin Tanıma Kararı Memnuniyetle Karşılandı

25.07.2025 09:36
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Ürdün ve Suudi Arabistan, Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma niyetine olumlu yanıt verdi.

Ürdün ile Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni eylülde tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma niyetini açıklamasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Bu adımın, iki devletli çözümün somutlaştırılması ve işgalin sona erdirilmesi yönünde doğru bir adım olacağı ifade edilen açıklamada, bunun, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız, egemen devletlerini kendi toprakları üzerinde kurma hakkını inkar etmeye yönelik çabalara karşı önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Fransa'nın açıklamasının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin tanınmasını hedefleyen uluslararası çabalarla uyumlu olduğu belirtilen açıklamada, Ürdün'ün Filistin halkının özgürlük, işgalin sona erdirilmesi, kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devletlerini kendi toprakları üzerinde kurma hakkını destekleme konusundaki tutumunun sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da kararı memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu "tarihi" kararın, uluslararası toplumun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkı konusundaki mutabakatını ortaya koyduğu belirtildi.

Uluslararası kararların uygulanmasına katkı sağlayacak ve uluslararası hukuka bağlılığı güçlendirecek adımların atılmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, henüz tanımamış olan diğer ülkelere de bu "olumlu" adımı izlemeleri, barışı ve Filistin halkının haklarını destekleyen ciddi tutumlar sergilemeleri yönünde çağrı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'un Filistin Tanıma Kararı Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika

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