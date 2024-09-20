Macron ve Blinken Paris'te Görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı ve Yakın Doğu'daki durumu masaya yatırdı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Blinken'i Paris'teki cumhurbaşkanlığı ofisinde ağırladığı belirtildi.

Açıklamada, Macron ve Blinken'in görüşmede, ülkelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'ya verdiği desteği ele aldığı, Macron'un ülkesinin Ukrayna'ya ve halkına uzun vadeli desteğini ifade ettiği kaydedildi.

İkilinin Orta Doğu'daki durumu, insani yardımın koordinasyonunu ve İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'de neler olacağını görüştüğü belirtilen açıklamada, birkaç gün sonra düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için yapılan hazırlıkların da değerlendirildiği vurgulandı.

Macron ve Blinken'in, ülkeleri arasındaki yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı da duyuruldu.