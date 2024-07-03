Macron ve Netanyahu, Mavi Hat'taki Gerginliği Ele Aldı - Son Dakika
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Macron ve Netanyahu, Mavi Hat'taki Gerginliği Ele Aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında yaşanan gerginliği ele aldı. Macron, Mavi Hat üzerindeki gerilimin artmasından endişe duyduğunu belirtti ve bölgedeki tarafların diplomatik çözüme yönelmesi gerektiğini vurguladı. Macron ayrıca Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaşması gerektiğini ifade etti. İki siyasetçi ayrıca İran'ın nükleer programıyla ilgili de görüştü. Mavi Hat'ta yaşanan gerginlik son haftalarda tırmanırken, İsrail ordusu Lübnan'a yönelik bir saldırı planı onayladığını duyurdu.

03.07.2024 01:33
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginliği ele aldı.

Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu, bölgedeki durumu telefonda görüştü.

Macron, Mavi Hat üzerinde İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi.

Bölgede Lübnan ve İsrail'in çıkarları aleyhine işleyecek bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi gerektiğine işaret eden Macron, böyle bir durumun bölge istikrarı için de son derece tehlikeli bir gelişme olacağını kaydetti.

Macron, tüm tarafların diplomatik çözüme doğru hızla ilerlemesi gerektiğinin altını çizerek, azami itidalin önemini vurguladı.

Fransa'nın diplomatik çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Macron, İsrail'in, Refah ve Han Yunus'ta yeni bir "operasyonuna" karşı olduğunu ifade etti.

Macron, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, halkın ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımın bölgeye ulaşması için geçiş noktalarındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bölgede yaşanan "krizden" çıkmak için iki devletli çözüme götürecek bir siyasi çerçeve olması gerektiğini ifade eden Macron, Filistin hükümetine para transferlerine yönelik her türlü engelin kaldırılmasını istedi.

Macron, iki devletli çözümü ve barış çabalarını baltaladığı gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'da 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasına ilişkin duyuruları kınadı.

İki siyasetçi, görüşmede İran'ın nükleer programıyla ilgili de görüştü.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron ve Netanyahu, Mavi Hat'taki Gerginliği Ele Aldı - Son Dakika

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