Maden Mühendisleri, İliç'teki Toprak Kaymasıyla İlgili Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
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Maden Mühendisleri, İliç'teki Toprak Kaymasıyla İlgili Suçlamaları Reddetti

Maden Mühendisleri, İliç\'teki Toprak Kaymasıyla İlgili Suçlamaları Reddetti

TMMOB Maden Mühendisleri Odası üyeleri, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrasında sahadaki mühendislerin asli kusurlu olarak suçlanmasının doğru olmadığını savundu. Grup, Kocatepe Kültür Merkezi önünde toplanarak bu durumu protesto etti. Oda Başkanı Saffet Durak, işveren vekilinin tali kusurlu olduğunu belirterek, madenlerde önlem alınması ve tehlike durumunda madenin durdurulması yetkisinin şirket yönetim kurulu, işveren veya işveren vekilinde olduğunu vurguladı. Durak ayrıca AFAD bünyesinde yapılacak personel alımlarında maden mühendislerine daha fazla yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

24.02.2024 14:43  Güncelleme: 15:04
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TMMOB Maden Mühendisleri Odası üyeleri, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından hazırlanan bilirkişi raporlarında sahadaki mühendislerin asli kusurlu olarak suçlanmasının doğru olmadığını savundu.

Kocatepe Kültür Merkezi önünde toplanan grup üyeleri, ellerinde "Çalışırken ölmek, şirketler yerine yargılanmak istemiyoruz" yazılı dövizlerle bir süre slogan attı.

Grup adına açıklama yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası 49. Dönem Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı Saffet Durak, İliç'te bilirkişi raporlarında ve savcılık tarafından yapılan işlemlerde, sahadaki mühendislerin "asli kusurlu" olarak gözaltına alındığını belirtti.

Bu süreçte işveren vekilinin "tali kusurlu" olarak belirlendiğini savunan Durak, "Tüm madencilik sektörü biliyor ki madenlerde önlem alınması için gerekli bütçeyi sağlayacak kişi ya da tehlike durumunda madeni durduracak fiili yetkili şirket yönetim kurulu, işveren veya işveren vekilidir." dedi.

Durak ayrıca AFAD bünyesinde yapılacak personel alımlarında maden mühendislerine daha fazla yer verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. ??????????????

Kaynak: AA

Erzincan, AFAD, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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