Madenci Eylemine Destek: Hakkını Arayanlar!

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(EDİRNE) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Edirne Uzunköprü'de Özşen Madencilik eyleminin 27'nci gününde direnen maden işçilerine yaptığı destek açıklamasında, "Dün burada günlerdir yeraltındaki eşini, çocuğunu görmek isteyen kadınlara dönük bir saldırı başlatıldı. Hayatımda böyle alçaklık, böyle namussuzluk görmedim. Buna isyan ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'yi bir taşeron cumhuriyete, yurttaşı köleye çevirmeye çalışan bir anlayışa karşı yurttaşın, emeğinin hakkını alma mücadelesidir, hepimizin mücadelesidir" ifadesini kullandı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Özşen Madencilik eyleminin 27'nci gününde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Aileler çok büyük endişe duyuyorlar. Dün bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Madenci aileleri, yeraltındaki madencilerle iletişim kurmak istedi. İdari binaya yönelince, yöneticilerin hakaretleri ve aşağılanmalarıyla karşılaşılınca, iki ayrı silahtan üç ayrı silah sesi duyuldu. Çok yoğun bir kolluk gücü geldi. İçeriden 15-20 kişilik grup polis barikatını yararak hamle yapınca, burdan da madenciler üstlerine doğru gitti. Jandarma da araya girdi. Bu vatandaşların hiçbirisinin bu madenle illiyeti yok, işverenin anlaştığı bir çete olduğu düşünülüyor. Barikatı yarma cüreti gösteren bir kararlılığa sahipler. Ciddi bir soruşturma yürütüldüğü söyleniyor ama süreçle ilgili bir bilgi yok, bir cevap alamıyoruz. Vali Bey hızlıca Uzunköprü'ye intikal etti, madenciler ve ailelerle bir araya geldi, gece yarısı bitti. Orada bir dizi olumlu öneriler gelişti. İşçilerin maaşları var içeride. En azından bir maaşın hemen yatması ve biz kömür üretim ve satışında konkordat sürecinde olunduğu için, işçi haklarının öncelenmesi için denetim talebinde bulunduk. Bu talebimizin karşılandığını biliyoruz. Son kararı yeraltındaki arkadaşlar verecekler" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE OLUŞAN YENİ REJİMİN İŞÇİLERE MUAMELESİNİN YANSIMASI"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Bağımsız Maden İş Sendikasından arkadaşlar bütün süreci şeffaflıkla paylaşıyorlar. Aylarca işçileri çalıştırıyorsunuz, maaş günü maaşı yatıramayacağım diyorsunuz. Maaşı istediğinizde tehdit ediliyorsun, hakir görülüyorsun. Burada bir kavga var, bu kavga biz köle miyiz, insan mıyız kavgası. Arkamızda gördüğünüz büyük holdingler, para babaları bize köle muamelesi yapmak istiyorlar. Görüyoruz ki arkalarına iktidarı almışlar, iktidar yetmediğinde arkalarına çetelerini almışlar. Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir işçi sokak ortasında bir el sıksa, birilerinin üstüne silah sıksa, bir anda oraya polis çöker, alırlar, ters kelepçelerler, karakola, mahkemeye gider, tutuklanırlar. Dün burada günlerdir yeraltındaki eşini, çocuğunu görmek isteyen kadınlara dönük bir saldırı başlatıldı. Hayatımda böyle alçaklık, böyle namussuzluk görmedim. Buna isyan ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Bu ülke halkı onlardan daha güçlü. Gerçekten aklım almıyor. Herkes bu işçiler haklı diyor. İsyan edince, direnince, sesini yükseltince karşısına dikiliyorsun. Madem haklıyız, bizim hakkımızı verin. Türkiye'de oluşan bu yeni rejimin, işçilere yaptığı muamelenin bir yansıması olarak görüyorum. Emeğiyle alın teriyle yaşayan onurlu insanlara sesleniyorum. Buradaki işçi ezilirse hepimiz eziliriz. Türkiye'yi bir taşeron cumhuriyete, yurttaşı da köleye çevirmeye çalışan bir anlayışa karşı yurttaşın, emeğinin hakkını alma mücadelesidir, hepimizin mücadelesidir" ifadesini kullandı.

"GÜZEL GÜNLER YAKINDIR"

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, "Bu kararlılık bize de güç veriyor. Türkiye'de ülkeyi yönetenlerin maden politikalarının, enerji politikalarının nasıl çöktüğünün ve kimin omuzlarına bunun faturasının kesilmek istendiğinin bir örneği burada yaşananlar. İşçilerin emeğinin karşılığını vermemek ama memleketin zenginliklerini kendileri için sunulmuş bir nimet olarak görüp, sömürüp şatafat içinde yaşamak onların hakkıymış gibi davranmak üzerine kurulmuş bir düzenin çarklarının, zincirlerinin kırılmaya başladığının göstergeleri bunlar. Bu ekmeklerine sahip çıkma, memleketi de değiştirme davası olacak, memleketin kaderini de değiştirecek bir mücadelenin parçası olacak. Birileri bu memleketi bize, işçi sınıfına zehir etmek istiyor, ama o zehri biz içmeyeceğiz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir düzeni kurmanın mücadelesinin taşlarını döşeyeceğiz. Güzel günler yakındır" diye konuştu.