Madenciler Alacakları İçin Yürüyüşte

20.04.2026 17:24
Doruk Madencilik işçileri alacaklarının ödenmesi için bakanlığa yürüyüş yapıyor, destek bekliyor.

Haber: Berfin BAYIR - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünün 9. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında konuşan bir işçi, "Eğer biz sokaklara dökülmüşsek, biz haklarımızı istiyorsak bıçak kemiğe dayanmayı geçmiştir. Canımız yanmasa biz buralara gelmeyiz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Doruk Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü, 9'uncu gününde sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencilere, polis izin vermemişti. İşçilere, biber gazıyla müdahale edilmesi ve Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçilerin gözaltına alınmasının ardından, yapılan müzakere sonunda bir grup işçinin yürüyüşüne izin verildi.

Yürüyen madencilerden birisi şöyle konuştu:

"Türkiye'de ve dünyada en son hakkını arayacak, en son hak mücadelesini yapacak, en son sokağa dökülecek mesleği yapanlar madencilerdir. Eğer biz sokaklara dökülmüşsek, biz haklarımızı istiyorsak bıçak kemiğe dayanmayı geçmiştir. Canımız yanmasa biz buralara gelmeyiz. Çok zor durumda olmasak, dayanamayacak duruma gelmesek biz bu yürüyüşe kalkışmayız. Lütfen yetkililerden destek bekliyoruz. Çözüme yardımcı olsunlar, çözüm için uğraşsınlar. Tüm siyasi partilere, başkanlarına, değerli milletvekillerine, bakanlıklara defalarca seslendik Lütfen çözüme yardımcı olun. Bizim elimizden gelen bu, kapınızı çalmak. Kapınıza geldik, lütfen bize yardımcı olun."

"Yetkililerden bu işi bir an önce çözmelerini istiyoruz"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir başka maden işçisi ise şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki sorunlar 2016'dan beri devam ediyor. Kayyum zamanından beri, TMSF zamanından beri, 2022'nin sonlarında burası Yıldızlar SS Holding'e devir oldu. Haklarımız ödenmek bilmedi. Bitmek bilmeyen sıkıntılar var. Devamlı maaşlar geri gitmeye başladı. Çok alacaklar var, çok büyük problemler ve sıkıntılar var. Buraya gelmeden çözmek için çok mücadeleler verdik. Çözülmediği için en son tercih olarak buraya geldik.  Yetkililerden bu işi bir an önce çözmelerini istiyoruz."

"Geri dönmemeye ant içtik"

Aynı madenci, yürüyüşlerine polisin engel olmasına ilişkin ise "Tabii ki onlar da görevini yapıyor, diyecek bir şeyimiz yok. Bizim bu bariyerleri aşmamız lazım. Geri dönüşümüz yok. Geri dönmemeye ant içtik. Mecbur bu bariyeri aşıp bakanlığa gitmek zorundayız. O yüzden çevik kuvvetin de canını yaktıysak kusura bakmasınlar. Bıçak kemiğe dayandı. ya hükümetimiz bıçağa dayanacak ya da çekecek. Tek kurşunumuz kaldı o da bu. İnşallah çözerler" dedi.

Kaynak: ANKA

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
Bayern Münih nisan ayında şampiyon Bayern Münih nisan ayında şampiyon
Arsenal’i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı Arsenal'i deviren Manchester City şampiyonluk yarışında rüzgarı arkasına aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı“nda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı"nda konuştu

17:30
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
15:19
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
14:49
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
