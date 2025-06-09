Madleen Gemisine Baskına Protesto - Son Dakika
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Madleen Gemisine Baskına Protesto

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09.06.2025 17:19
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Madleen Gemisine Baskına Protesto
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Direniş Çadırı, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine yapılan baskını Ankara'da protesto etti.

(ANKARA) - Direniş Çadırı Platformu, Gazze'ye yardım yardım götürmek için İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail tarafından yapılan baskını, Ankara'da Güvenpark'ta protesto etti. Eylemde "Arkadaşlarımızın yanında olduğunu yüksek sesle haykırıp acilen serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Buradan tekrar hatırlatalım ki tek çarenin özgür halkların ayaklanıp küresel ve yerel diktalara karşı harekete geçmesinde yatmakta olduğunu ısrarla vurgulamak istiyoruz" açıklaması yapıldı.

Direniş Çadırı Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi alıkoymasını Ankara'da Güvenpark'ta protesto etti. "Madleen gemisi onurumuzdur", "Uyan, diren, özgürleş", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atan platform üyeleri, burada basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Yusuf Şanlı, şunları söyledi:

"Dün akşamdan beri Madleen gemisindeki 12 cesur yüreğe destek olmak için Güvenpark'taydık. Direnen Gazze'ye ve Gazze uğruna bedel ödeyenlere selam olsun. Özgür insanların onurunu temsil eden Madleen gemisine siyonistlerin müdahale ihtimallerine binaen destek amaçlı dün akşamüstü Filistin'e Yürüyüş Platformu ve duyarlı gönüldaşlarla birlikte Güvenpark'a geldik. Madleen gemisine destek için nöbete geçip gece boyu süreci takip ederek uzaklarda da olsak rahat yataklarımızda değil, ayakta kardeşlerimizin yanında durmaya çalıştık. Malum olduğu üzere gece türlü türlü tacizlerle uluslararası sularda keyfi ve pervasızca müdahale edilen Gazze yoldaşları kaçırılıp esir edilmiş vaziyettedir. İki yıldır Gazze'deki soykırıma karşı aciz konumda kalan, siyonistler tarafından esir edilmiş uluslararası kurum ve devletlerin Madleen gemisine yapılan hukuksuzluğa dair bir şey yapacaklarını düşünmüyorduk zaten. Tekrar tekrar ifşa edilen acziyetlerini 12 cesur yüreğin dünya halklarına göstermiş olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

"Arkadaşlarımızın yanında olduğunu yüksek sesle haykırıp acilen serbest bırakılmalarını bekliyoruz"

Arkadaşlarımızın yanında olduğunu yüksek sesle haykırıp acilen serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Buradan tekrar hatırlatalım ki tek çarenin özgür halkların ayaklanıp küresel ve yerel diktalara karşı harekete geçmesinde yatmakta olduğunu ısrarla vurgulamak istiyoruz. Gemidekiler gibi az sayıda da olsak Türkiye'nin kalbi olan Kızılay meydanının ortasında bu hak mücadelesinin bayrağını dalgalandıranlar her daim olacaktır. Aynı şekilde İstanbul'da Saraçhane Parkı'nda Adana ve Mersin limanlarındaki Filistin dostlarına, Direniş Çadırı'na, Erzurum'da tek başına duruş sergileyen Ahmet kardeşimiz ve şehir şehir dolaşan İsmet abimiz dahil Türkiye'nin başka noktalarında nöbette olan herkese selam ediyoruz. Bizler sokaklarda olmaya devam edeceğiz. İnsanlığını kaybetmemiş herkesi sokaklara, meydanlara, zalimlerin karşısında dik duruş sergilemeye bekliyoruz. Gazzeli çocukları boş verin, kendi çocuklarınız için ayağa kalkın. Dünyayı esir almış siyonistlerin irinleri yarınlar da sizleri de saracak. Aksa Tufanı ile hak geldi, batıl zail oldu. Yarınlarda yakın olan hakikatin geleceği gün gelmeden önce yarınlarda onurlu bir yaşam sürebilmek için meydanlarda buluşmak dileğiyle. Nehirden denize özgür Filistin."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenpark, Politika, Madleen, Ankara, İsrail, İtalya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madleen Gemisine Baskına Protesto - Son Dakika

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