Madrid'de Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Madrid'de Filistin'e Destek Eylemi

Madrid\'de Filistin\'e Destek Eylemi

İspanya'nın başkenti Madrid'de Complutense Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek için çadır kurup eylem yapmaktadır. Bugün yapılan yol kapatma eylemiyle ulaşım durdurulmuş, polis müdahale etmiştir. Öğrenciler barışçıl bir şekilde eylemlerini sürdürmektedir ve İspanya hükümetinden daha fazla adım beklemektedir.

06.06.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'e destek için İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık bir aydır Complutense Üniversitesinin kampüsünde çadır kurup sabahlayan öğrenciler bugün yol kapatma eylemi yaptı.

Madrid kent merkezindeki kampüsün içinden geçen yola çadırlarını taşıyan ve yolu kapatan yaklaşık 100 kadar üniversite öğrencisi 2 saat boyunca ulaşımı durdurdu.

Polis, yaptığı uyarı sonrasında göstericilere müdahale ederek, barışçıl eylem yapan ve kendilerine karşı koymayan öğrencileri tek tek yoldan kaldırdı.

"Yaşasın Filistin" şarkısını hep birlikte söyleyen ve el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan öğrencilere çevrede toplanan arkadaşları da alkışlarıyla destek verdi.

Polisin olağanüstü önlem aldığı eylem barışçıl bir şekilde sona erdi.

AA muhabirine konuşan öğrencilerden Uriol ve Fatima "Biz barışın sağlanmasını, diyalog kurulmasını istiyoruz. İsrail'in soykırımı, etnik temizliği sona ermeli. Saldırıları durdurulmalı." dedi.

Almanya, Fransa ve ABD gibi bazı ülkelerde polisin, Filistin'e destek veren üniversite öğrencilerine şiddet uygulamasını eleştiren İspanyol öğrenciler, "Bu ülkeler polisin yaptığı müdahalelerle demokrasilerinin sadece sözde olduğunu, özgürce görüşlerini açıklayan ve haklı bir davayı savunan öğrencilere tahammüllerinin olmadığını göstermiştir." diye konuştu.

Öğrenciler, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in kendilerine destek verdiğini, İspanya hükümetinin Filistin davasının arkasında olduğunu ancak İsrail'i durdurmak için daha fazla adım beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Filistin, Almanya, İspanya, Fransa, İsrail, Madrid, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid'de Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: Madrid'de Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement