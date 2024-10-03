Madrid Havalimanı'nda Göçmen Kaçışı - Son Dakika
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Madrid Havalimanı'nda Göçmen Kaçışı

Madrid Havalimanı'nda bekletilen 4 Faslı göçmen, sığınma talebi nedeniyle kaçtı. Aramalar sürüyor.

03.10.2024 11:18
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda sığınma talebinde bulundukları için bekletilen Faslı düzensiz göçmenlerden 4'ünün, bekleme salonundan kaçtığı bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı ve Polis ile Jandarma sendikalarından basına verilen bilgilerde, Madrid havalimanında sığınma taleplerinden dolayı bekleme odalarından birinde tutulan Faslı düzensiz göçmenlerden 4'ünün, tavandaki bir boşluktan kaçarak izlerini kaybettirdikleri belirtildi.

Polisin havalimanı ve çevresinde aramalarını sürdürdüğü ancak Faslı göçmenlerin izine rastlanmadığı kaydedildi.

Havalimanındaki güvenlik görevlileri, bekleme odalarındaki mevcut şartların yetersiz ve güvensiz olmasından yakınarak İspanyol basınına "Bu koşullarda çalışılamaz. Havalimanında böyle bir güvenlik eksikliği olamaz. Bu, ciddi sonuçlar doğurabilir. Piste çıkabilir veya güvenliği tehdit edecek bölgelere girebilirler." açıklamasında bulundu.

Madrid havalimanında mevcut durumda 4 bekleme odasında aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 229 düzensiz göçmenin bulunduğu, bunların bazılarının sığınma haklarının reddedildiği, bazılarının sınır dışı edilmeleri gerekirken uçağa binmeyi reddettiği belirtiliyor.

Bu düzensiz göçmenler arasında Batı Sahra kökenli olan ve Fas pasaportu taşıyan 35 kişi, ülkede siyasi tartışmalara neden olmuştu.

İspanya İçişleri Bakanlığı, sığınma talebinde bulunan bu 35 kişiyi Fas'a geri göndermek isterken bazı sivil toplum kuruluşları ve koalisyon hükümeti ortağı Sumar partisi dahil, aşırı sol görüşlü siyasi partiler, güvenlik ve insani gerekçelerle İspanya'nın bu kişilere sığınma hakkı vermesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

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