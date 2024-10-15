Maduro'dan Musk'a Şiddet Suçlaması - Son Dakika
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Maduro'dan Musk'a Şiddet Suçlaması

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Elon Musk'ı protestoları teşvik etmekle suçladı.

15.10.2024 21:47
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı, ülkesinde düzenlenen protestolarda "şiddeti" teşvik etmekle suçladı.

Maduro, başkent Caracas'ta özel bir televizyona gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesindeki 28 Temmuz devlet başkanlığı seçimine ilişkin ABD'li iş adamı Musk'ı hedef alan Maduro, "Elon Musk darbeye, faşist salgına, Venezuela'daki seçim sürecinde şiddete, en az 1 milyar dolar yatırım yaptı" dedi.

Maduro, hükümetine yönelik protesto düzenleyen aşırı sağcıların Musk'tan "güçlü" destek gördüğünü savundu.

Protestoların arkasında "ABD yönetimi" ve "Elon Musk" olduğunu yineleyen Maduro, "Elon Musk, yaklaşık bir ay boyunca her gün insanların Maduro'ya karşı sokaklara döküldüğünü, ortalığı yaktığını yazdı ve sonuçta ne oldu Musk yenildi." diye konuştu.

Maduro, İsrail'in Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılara da değinerek, Lübnan halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve ilk etapta 14 ton insani yardımı Suriye'ye sığınan Lübnanlılar için gönderdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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