Mahir Yüksel'den Savaş Karşıtı Mesaj

05.03.2026 17:48
CHP PM Üyesi Yüksel, emperyalist politikalara karşı çıkarak savaşa hayır dedi, barış vurgusu yaptı.

(ANKARA)- CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Mahir Yüksel, "Tarihin doğru yerinde durmak hem bir zorunluluk hem de bir sınavdır. Büyük güçlerin çıkarlarını 'düzen' diye dayattığı, savaşın diplomasinin yerine konulduğu anlarda bu sınav daha da ağırlaşır. Bu coğrafya emperyal hesapların, haritalar çizip hayatlar yıktığını; darbelerden işgallere, yoksullaştırmadan parçalamaya kadar nasıl bedeller ürettiğini yeterince gördü. Ne Amerikan emperyalizmi ne İsrail soykırımı; savaşa hayır" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Mahir Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarihin doğru yerinde durmak hem bir zorunluluk hem de bir sınavdır. Büyük güçlerin çıkarlarını 'düzen' diye dayattığı, savaşın diplomasinin yerine konulduğu anlarda bu sınav daha da ağırlaşır."

Bu coğrafya emperyal hesapların, haritalar çizip hayatlar yıktığını; darbelerden işgallere, yoksullaştırmadan parçalamaya kadar nasıl bedeller ürettiğini yeterince gördü.

İspanya'nın İsrail-ABD hattının İran'a dönük saldırganlığına 'hayır' demesi, tam da bu tarih bilinciyle alınmış bir tutumdur: Uluslararası hukuku bir kenara iten emperyal siyasetin parçası olmamak. Sanchez'in 'Irak'ta yapılan hataları tekrarlamayacağız' vurgusu da bunun ifadesidir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in mektubunda söylediği gibi: 'Uluslararası hukuku hiçe sayan, sivil hayatları tehdit eden veya güç kullanarak siyasi sonuçlar dayatmaya çalışan yaklaşımları reddediyoruz.' Bugün ihtiyaç duyulan çizgi; barışı, çok taraflılığı ve halkların kendi geleceğine kendisinin karar verme hakkını savunan bu çizgidir.

Ne Amerikan emperyalizmi, ne İsrail soykırımı; Savaşa hayır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

