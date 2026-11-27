Girne'deki gemi faciasına ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan 9 sanığın tutuksuz yargılanma taleplerini reddederek tutuklanmalarına karar verdi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA MAHKEMEYE GETİRİLDİLER

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Denizciliğe ait FiloJet yolcu gemisine ilişkin yargılama süreci devam ediyor. Geminin batmasıyla ilgili haklarında dava açılan 9 sanık, geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesine getirildi. Aralarında geminin birinci ve ikinci kaptanları, şirket direktörü, makinistler ve mürettebatın bulunduğu sanıklar, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

MAHKEME ÖNÜNDE MÜEBBET HAPİS İSTEDİLER

Sanıkların mahkemeye getirildiği sırada kazazede yakınları da mahkeme binasının dışında toplandı. Gemi faciasının ardından devam eden yargılama sürecini takip eden kazazede yakınları, sanıkların müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti ise 89 gündür gözaltında bulunan sanıkların teminat karşılığında tutuksuz yargılanma taleplerini değerlendirdi.

MAHKEME SERBEST BIRAKILMA TALEPLERİNİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanma taleplerine ilişkin değerlendirmesinde birden fazla gerekçeyi göz önünde bulundurdu. Kefil yetersizliğinin yanı sıra sanıkların kaçma, delilleri karartma ve müştekilere etki etme ihtimallerini değerlendiren mahkeme, 9 sanığın teminat karşılığında serbest bırakılma taleplerini reddetti.

89 GÜNLÜK GÖZALTI SÜRECİNİN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Mahkeme, şirket direktörü A.Ö., birinci kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebattan S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. hakkında tutuklama kararı verdi. 89 gündür gözaltında bulunan 9 sanığın gözaltı statüsü 3 aylığına tutukluluğa çevrildi. Mahkemenin kararının ardından sanıklar cezaevine gönderildi. Sanıklar hakkındaki yargılama süreci ise devam ediyor.

LİMANDAN AYRILDIKTAN KISA SÜRE SONRA SU ALMAYA BAŞLAMIŞTI

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında yolcu taşımacılığı yapan "FiloJet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket etmişti. Seferine başladıktan kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlayan gemi, Girne Limanı'na geri dönmeye çalışmıştı. Ancak yolcu gemisi limana ulaşamadan Girne açıklarında batmıştı.

FACİADA 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Girne ile Taşucu arasında sefer yapan yolcu gemisinin batması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşılamamıştı.