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Mahkum Yakınlarından Genel Af Talebi

Mahkum Yakınlarından Genel Af Talebi

Ankara'da, mahkum yakınları genel af talebiyle toplandı ve cezaevi koşullarını eleştirdi.

13.10.2024 16:39
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ANKARA'da bir araya gelen mahkum yakınları, 'genel af' talebinde bulundu.

Ulus Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, 'genel af' çağrısı yaptı. Ellerinde 'Af istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu (MAYAFED) Başkan Yardımcısı Figen Akkaş, " Avrupa Konseyi'nin raporlarında belirtildiği gibi ülkemiz bir kez daha Avrupa'da cezaevlerinden en çok tutuklu ve hükümlü bulunduran ülke olmuştur ve bu durum af çıkması için yeterli sebeptir. 2010'dan bugüne kadar çıkan infaz yasaları Sayın Vekilimiz Fethi Yıldız'ın da dediği gibi yamalı bohçaya dönmüştür. Terör suçları bile 3/4 yatarken adli mahkumların cezalarının tamamını kapalıda yatması mahkum ve ailesinin kanayan yarası olmuştur. Cezaevlerinde şartlar çok zor, mahkumlar yerlerde yatıyor. 20 kişilik koğuşlarda 50-60 kişi kalıyor. İaşe bedeli mahkumdan alınıyor. Mahkumların ailesi dışarıda kendini zor geçindirirken bir de cezaevine bakıyor. Çek borcunu ödeyemeyen esnaf hapis yatıyor, hapis yatan esnaf borcunu nasıl ödeyebilir. Gazi Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili yasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALİ'YE FARKLI VELİ'YE FARKLI UYGULAMA OLMAMALI'

Eyleme katılarak, mahkum yakınlarına destek veren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek, yargılamada ve infaz sürelerinde yaşanan haksızlıklarının giderilmesi istedi. Şahin, "Toplumlar adaletle yaşar. Eğer adalet 85 milyonun her bir ferdine eşit koşulda uygulanmazsa işte orada kaos olur, orada beklentiler çoğalır ve siz orada huzur ve barışı tesis edemezsiniz. Şu an itibarıyla ülkemizde özellikle son yıllardaki bazı infaz düzenlemelerinden kaynaklı olarak büyük bir mağduriyet yaşandığını, eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Sizler mahkum yakınları olarak bu ülkede huzuru, adaleti, güveni en fazla isteyen kesimlerdensiniz. Çünkü görüyorum ki son dönemde etrafta olup biten gelişmeler ve bir kısım şiddet olaylarının artmış olması en fazla sizi kaygılandırıyor. Bu şiddet olayları arttığında parlamentoda adım atacaklar bir şöyle geri çekiliyor. Diyor ki, 'toplumsal baskı aldı başını gidiyor, sizin talepleriniz haklı olsa bile bunu şu anda yerine getirmek imkansızdır.' O nedenle bizim öncelikle şunu çok iyi bilmemiz lazım; eğer kim bir suç işliyorsa kanunda karşılığı neyse mutlak suretle onu çekmeli. Ancak bunu çekerken Ali'ye farklı Veli'ye farklı uygulama olmamalı, Ayşe'ye farklı Fatma'ya farklı uygulama olmamalı" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Ankara, Mahkum, Mahkum, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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