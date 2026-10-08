Mahmut Özgener, İZTO başkanlığına 200 geçerli oyla 3'üncü kez seçildi

ÖZGENER, İZTO'DA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurulu Delegeleri seçildi. Mevcut İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in tek aday olarak girdiği seçimde 202 meclis üyesi oy kullandı. Kullanılan oyların 1'i geçersiz, 1'i boş çıkarken, Özgener geçerli 200 oyun tamamını alarak 3'üncü kez yeniden başkan seçildi. İZTO Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Eyüp Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Abdullah Salkım, Mahmut Erkoç, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Ahmet Oğuz Özkardeş, Jülide Tutan, Alp Avni Yelkenbiçer ve Celalettin Özlahlan oldu.