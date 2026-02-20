Mahsur Kalan Vatandaşlar AFAD ile Kurtarıldı

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyünde şiddetli tipi sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.35 sıralarında Dirsekkaya köyü yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine tipi sebebiyle yolda mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık iki saat süren çalışma ile mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtarıp evlerine ulaştırdı.