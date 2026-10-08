Malatya Battalgazi\'de iki kadın silahlı kavgada yaralandı, kaçan şüpheli aranıyor

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde kadınlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan G.T., Ç.K. ve Z.Y. isimli kadınlar konuşmak için bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Z.Y., Ç.K.'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan Z.Y., yanında götürdüğü G.T.'yi de Orduzu Mahallesi'nde ateş ederek vurdu. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Z.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.