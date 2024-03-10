Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürkan, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan ramazana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremler nedeniyle hüzünlü bir şekilde girdiklerini belirtti.
Ramazan vesilesiyle savaşların sona ermesini ve deprem sonrasında yaşanan sıkıntıların son bulmasını dileyen Gürkan, "Ramazan hepimiz için kıymetli bir fırsattır. Özellikle ülke olarak hep birlikte yaralarımızı sardığımız bir dönemde, yardımlaşma geleneğimizi her zaman olduğundan daha fazla ön plana çıkarmalıyız. Ümit ediyorum ki bizler bu kötü günlerimizi hep birlikte paylaşarak aşacağız. Başta hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder, tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.
Mehmet Çınar ise yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak devam etmesini diledi.
Son Dakika › Güncel › Malatya Belediye Başkanlarından Ramazan Mesajı - Son Dakika
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