Malatya'da 3 ikamette 48 bin 189 sentetik hap bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.