Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 10.26'da meydana geldi. Merkez üssü Akçadağ ilçesi olan depremin derinliği ise 11,4 kilometre olarak ölçüldü.