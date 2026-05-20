Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem

(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıklarını anlatan bir vatandaş, "Geçmişte yaşananlardan dolayı daha da çok korktuk. Allah bir daha göstermesin. Çok kötü olduk" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin ardından açık alanlara çıkan vatandaşlar, yaşadıkları anları ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"Yalnız yaşadığım için çok korktum. Bayağı sallandık. Çok şükür bina sağlam ama depremi çok hissettik. Geçmişte yaşananlardan dolayı daha da çok korktuk. Allah bir daha göstermesin. Çok kötü olduk."

"ARTIK ESKİ BİNALARIN HEPSİ YORULDU"

"Malatya, deprem bölgesinde olan bir şehrimiz olduğu için alıştık artık. Ama bence eski binaların hepsi yoruldu. Tehlike orada. Biz 'sağlam' diyerek otursak da binalarımız bayağı yoruldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Devletimiz zaten yanımızda, bunu biliyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Depremle yatıp, depremle kalkıyoruz. Günü böyle korkuyla, endişeyle geçiriyoruz."

"İNSANLAR ÇOK PANİK OLDU"

"Deprem anında hastanenin önündeydim. İnsanlar çok panik oldu. Herkes birden dışarı koştu. Biz dışarda çok hissetmedik, 3 saniye sürdü gibi geldi ama binalar sallandığı için insanlar korktu. Tüm Malatya'a geçmiş olsun."

"Ben çok korktum. Hatta masanın altına girdim. Herkese geçmiş olsun."

Gözyaşlarını tutamayan bir vatandaş, "Vücudum hala titriyor. Yeni eşya da almak istemiyorum. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.