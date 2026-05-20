Malatya'da Deprem... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er: "Ekiplerimiz Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor"

(MALATYA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından, "Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor" açıklamasını yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da saat 09.00'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya'mızın Battalgazi ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz gelişmeleri yakından takip ediyor. Rabbim şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."