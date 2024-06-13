Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
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Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 59 işçi tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyi.

13.06.2024 20:13
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Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şikayetiyle 59 işçi tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
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