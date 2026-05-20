Malatya'da Deprem Nedeniyle Eğitime Ara

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz imzasıyla yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği gözetilerek il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
