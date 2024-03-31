Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Malatya\'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, H.Ç. idaresindeki kamyonet devrildi ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

31.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:19
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 44 ADL 519 plakalı kamyonet Fındık Mahallesi'nde baraj gölü mevkiinde devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.Ç. ile A.Ç. ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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