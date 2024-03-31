Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 44 ADL 519 plakalı kamyonet Fındık Mahallesi'nde baraj gölü mevkiinde devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan H.Ç. ile A.Ç. ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların iradesinin sandığa yansıtılmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullandığını ifade etti.
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Milletvekilleri ve il başkanı, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu ve oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken yöresel kıyafetler tercih etti. Mardin'de Ortaköy Mahallesi'ndeki Ortaköy Atatürk İlkokulu'nda ve Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyünde yaşayan Süryanilerin oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Şırnak'ta ise Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadınların yöresel kıyafetleriyle oy kullanması dikkat çekti. Vatandaşlar, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Başkan Yılmaz, oy kullanırken seçimleri kazanıp halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?