Malatya\'da Doğanyol Yeniden İnşa Edildi

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2020 Elazığ depremi sonrası ağır hasar gören Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inşa ettiği TOKİ konutları ile köy evlerinin görselini ve evlerde oturan hak sahiplerinin açıklamalarını paylaşan Bakan Kurum, "Malatyalı Erhan ağabeyimizin de dediği gibi; eski Doğanyol gitti, yepyeni bir Doğanyol geldi" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da 4 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Malatya'nın Doğanyol ilçesinin çehresi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ'nin inşa ettiği konutlarla değişti. İlçede, 421 konut, 106 dükkan, 144 köy evi ve 131 ahırın yanı sıra 2 cami inşa edildi.

BAKAN KURUM: ÖRNEK PROJELERİMİZDEN BİRİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri. Sağlamlığı asrın felaketinde tek bir zarar görmemesiyle kanıtlandı, mimarisi güzelliğiyle göz dolduruyor. Malatyalı Erhan ağabeyimizin de dediği gibi; eski Doğanyol gitti, yepyeni bir Doğanyol geldi" dedi.

'EVİMİZDE UFAK BİR ÇATLAK BİLE YOK'

Bakan Kurum'un mesajında yer verdiği hak sahibi Erhan Derin Elazığ depreminde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ailemizden 4 kişiyi kaybettik. Allah o günleri bir daha yaşatmasın, çok kötüydü. Eskiden buralar harabe gibiydi, şimdi yeni gelen biri burayı tanıyamaz. 6 Şubat depreminde de evimizde en ufak bir hasar olmadı. Ufak bir çatlak bile yok. Deprem olsa korkumuz yok, evlerimize güveniyoruz. Şimdi şehrimiz çok güzel oluyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımız Murat Kurum Bey'in hizmetleri ile kısa bir süre içinde burası ayağa kalktı. Eski Doğanyol gitti, yepyeni bir Doğanyol geldi."

'HUZURLA YAPILMIŞ EVLERDE HUZURLA YAŞIYORUZ'

Elazığ depreminin ardından inşa edilen yeni konutuna taşındığını anlatan Recep Sert ise "6 Şubat'ta burada, hiç kimsede bir sıkıntı olmadı. Evler mükemmel yapılmıştı. Gerçekten buradaki perde betonlara harcanan parayla bir Doğanyol daha yapılabilirdi. Devletimize teşekkür ederiz. Gece yatarken başımı rahatça yastığa koyabiliyorum. Çünkü, huzurla yapılmış evlerde huzurla yaşıyoruz" diye konuştu.

'6 ŞUBAT DEPREMİNDE EVİMİZ SALINCAK GİBİ SALLANDI AMA YIKILMADI'

Saliha Say da Elazığ depreminde çok kayıp verdiklerini, bir süre çadır ve konteynerlerde kaldıklarını söyledi. Say, "Sonra hükümetimiz bize bu evi yaptı. 6 Şubat depreminde salıncak gibi sallandı ama yıkılmadı. Evim rahat, odamız büyük. Rahat rahat oturuyoruz. Önceki evimiz topraktı ve dökülüyordu. Sürekli toprak süpürüyorduk. Şimdiki evimiz bize saray gibi geliyor" dedi.

'BİNALARIMIZA GÜVENİYORUZ'

6 Şubat depreminde korkmadan evlerinde rahatça oturduklarını kaydeden Orhan Öz, "TOKİ'nin evleri çok sağlam, güzel yapıyor. Allah razı olsun. 5.9 büyüklüğündeki depremde bile korkmadık. Binalarımıza güveniyoruz. Her şey çok güzel, dört dörtlük yapıldı. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

'EVLERİMİZ FERAH, SOSYAL ALANLARIMIZ GÜZEL'

Doğanyol'da evlerinde kendilerini güvende hissettiklerini söyleyen Güler Ağca da "Eskiden yıkık dökük olan yerler, şimdi rahatça yaşayabileceğimiz bir hale getirildi. Evlerimiz ferah, sosyal alanlarımız güzel. Herkes evinde mutlu. Bakanımız, halkını düşünüyor" diye konuştu.

30 Kasım itibarıyla Malatya'da 19 bin 751 konut ve iş yeri teslim edildi. Bu sayı yıl sonunda 27 bin 343'e yükselecek. 2025 yılı sonunda ise bu rakamın 79 bin 702'ye yükselmesi hedefleniyor.