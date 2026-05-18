Malatya\'da Gölet Temizliği

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından gölette dip temizliği yapıldı. Çalışmalarda göletten semaver, araba lastiği, düdüklü tencere, mangal, soba borusu gibi eşyalar çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli yaşam alanlarından biri olan Orduzu Pınarbaşı Göleti ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri öncülüğünde yürütülen çalışmaya, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Doğal güzelliğiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, göletin su altı ve çevresinde detaylı temizlik yapıldı. Yaklaşık 24 saat süren çalışmalara 6 dalgıç ile 6 Park ve Bahçeler personeli katıldı. Yapılan çalışmada göletten semaver, araba lastiği, düdüklü tencere, mangal, soba borusu gibi çevreyi kirleten çok sayıda atık malzeme çıkarıldı. Çalışmayla gölet ve çevresi yeniden temiz ve estetik bir görünüme kavuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Ömer Çoban, Orduzu Göleti ve çevresinin her yıl düzenli olarak temizlendiğini belirterek vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu. Çoban, "Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Göl manzarasının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi adına temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanlar büyük emeklerle temizleniyor. Eğer gerekli hassasiyet gösterilmezse doğal güzelliklerimiz zamanla çöp yığınına dönüşebilir. Bizler çevremizin temiz kalması için mücadele ediyoruz. Halkımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz" diye konuştu.