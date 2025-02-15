Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi Polise Bıçakla Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi Polise Bıçakla Saldırdı

Malatya\'da Hırsızlık Şüphelisi Polise Bıçakla Saldırdı

Malatya'da bir hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerine bıçakla saldırarak bir polis memurunu yaraladı. Şüpheli, polis tarafından ayağından vurularak yakalandı ve sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

15.02.2025 00:48  Güncelleme: 01:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'da, hırsızlık şüphelisi kendisini gözaltına almaya çalışan polislere bıçakla saldırdı. Bir polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi olarak aranan İsrafil K., konteyner kent içerisinden kendisini almaya gelen polis ekiplerine yanındaki bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memurlarından Enver D., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı üzerine diğer polis memuru şüpheliyi tabancayla ayağından vurdu. Yaralı şüpheli takviye ekiplerin gelmesinin ardından yakalandı. Yaralı polis memuru ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İsrafil K.'nın oturduğu konteyner içerisinde çok sayıda kesici ve delici alet bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Malatya, Güncel, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi Polise Bıçakla Saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:17 Merkez Bankası’ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat işlemlerine düzenleme
22:37 CHP’li delegeden Özgür Özel’i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler
22:20 BM oturumuna damga vuran an Türkiye’nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
22:17 Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
21:36 Zelenskiy Türkiye’ye geliyor Savaşın bitmesi için şartını açıkladı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
09:47 İstanbul’da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu İstanbul'da yangına müdahale sırasında yüksekten düşen itfaiye eri şehit oldu
09:30 Okan Buruk’a maç sonu soğuk duş Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
09:18 Fatih Terim’e Suudi Arabistan’da bir darbe daha Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
09:01 Survivor’da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi’nin boğazına yapıştı Survivor'da tansiyon yükseldi: Almeda, Sevgi'nin boğazına yapıştı
09:00 Mert Hakan’dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken çok konuşulacak paylaşım
08:57 Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması “pes“ dedirtti Cezaevinden çıkıp arkadaşını öldürdü, savunması "pes" dedirtti
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 02:14:19. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi Polise Bıçakla Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.