Malatya\'da Hırsızlık Şüphelisi Polise Bıçakla Saldırdı

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MALATYA'da, hırsızlık şüphelisi kendisini gözaltına almaya çalışan polislere bıçakla saldırdı. Bir polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi olarak aranan İsrafil K., konteyner kent içerisinden kendisini almaya gelen polis ekiplerine yanındaki bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memurlarından Enver D., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı üzerine diğer polis memuru şüpheliyi tabancayla ayağından vurdu. Yaralı şüpheli takviye ekiplerin gelmesinin ardından yakalandı. Yaralı polis memuru ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İsrafil K.'nın oturduğu konteyner içerisinde çok sayıda kesici ve delici alet bulundu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.