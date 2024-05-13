Malatya'da Hukuk Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya'da Hukuk Çalıştayı Gerçekleştirildi

Malatya\'da Hukuk Çalıştayı Gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından düzenlenen Meslekler ve Hukuk Çalıştayı, Malatya'da gerçekleştirildi. Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, çalıştayda mülki idare amirinin değerlendirme ve hesaplama yetisine vurgu yaparak, bu yetinin kurumların mevzuatıyla yüz yüze kalma tecrübesinin bir sonucu olduğunu belirtti. Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ise Türk milletinin köklü bir millet olduğunu ve devlet geleneğinin bin yıllara dayandığını ifade etti.

13.05.2024 20:59
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Malatya'da, İnönü Üniversitesi Hukuk ve Adalet Topluluğu tarafından Meslekler ve Hukuk Çalıştayı gerçekleştirildi.

Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, mülki idare amirinin her konuda değerlendirme, önemini ve ardını hesaplama yetisi olması gerektiğini belirtti.

Özdemir, bunun birçok kurumun mevzuatıyla yüz yüze kalması dolayısıyla edinmiş olduğu tecrübenin tezahürü olduğunu söyledi.

Vali Yardımcısı Abdulselam Bıçak ise Türk milletinin köklü bir millet olduğunu devlet geleneğinin de bin yıllara dayandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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