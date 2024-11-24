Malatya'da Kar Mağdurlarına Yardım

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Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan 509 kişinin misafirhanelere yerleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya- Kayseri ve Malatya- Sivas istikametlerindeki devlet yollarının ulaşıma kapanması, kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ve kapalı yolların açılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde alınan tedbirler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalan toplam 509 kişi, kamu misafirhanelerine güvenli şekilde yerleştirildi.

Tahliye kapsamında Hekimhan-Sivas yolunda 216, Darende- Ankara yolunda 126, Malatya- Akçadağ yolunda 160, Arapgir kara yolunda ise 7 kişi kamu misafirhanelerine yerleştirildi.

Vali Seddar Yavuz, toplantıda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu ifade etti.

Yavuz ayrıca, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, trafiğe çıkacak araçlarda mutlaka kar lastiği bulundurmalarını istedi.