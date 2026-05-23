Malatya\'da Kaza: 9 Yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Darende kara yolu Develi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 HC 0284 plakalı otomobil ile 34 DYT 240 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 9 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan ismi öğrenilemeyen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.