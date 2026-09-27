Malatya\'da kazada yaralanan 37 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Recep BAĞDAT/ Malatya,