Malatya\'da kazada yaralanan 37 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da kazada yaralanan 37 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da kazada yaralanan 37 yaşındaki otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Recep BAĞDAT/ Malatya,
Kaynak: DHA
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