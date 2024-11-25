MALATYA'da 20 metrelik kuyuya düşen 'Zaro' isimli köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Mahallesi'nde 'Zaro' isimli köpek 20 metrelik kuyuya düştü. Köpeğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi kurtarmayı başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile köpeği kurtararak sahibine teslim etti.
Haber-Kamera: MALATYA-DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Kuyuya Düşen Zaro İsimli Köpek Kurtarıldı - Son Dakika
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