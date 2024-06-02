Malatya'da LGS maratonu sona erdi - Son Dakika
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Malatya'da LGS maratonu sona erdi

Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi sınavı Malatya'da da tamamlandı. Binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okul yollarını tutarken, veliler ise çocuklarının başarılı olması için dua etti. Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak.

02.06.2024 23:19
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Malatya'da, LGS maratonu sona erdi

MALATYA - Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin ter döktüğü sınavı sona erdi. Malatya'da binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okul yollarını tuttu. Okul önlerinde heyecanla bekleyen veliler ise çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı.

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İkinci oturum ise 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu.

Sınav sonuçları, 28 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Kaynak: İHA

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